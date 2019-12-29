Kaan Tangöze'den sürpriz karar! Davadan vazgeçti! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kaan Tangöze'den sürpriz karar! Davadan vazgeçti! - Son Dakika Magazin

Kaan Tangöze'den sürpriz karar! Davadan vazgeçti!

6 saat önce

Ünlü rock'çı geçen yıl İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çocuklarının hafta sonları yanında kalmasını istemişti.

Kaan Tangöze'den sürpriz karar! Davadan vazgeçti!, System.String[]

Ünlü rock'çı geçen yıl İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çocuklarının hafta sonları yanında kalmasını istemişti. Eski eşinin açtığı davaya cevap veren Seçkin Piriler ise davanın reddini istemişti. Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Kaan Tangöze'nin avukatı davalarından feragat ettiğine ilişkin dilekçe verdi. Mahkeme de feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi. m

İstanbul Aile Mahkemesi, Seçkin Piriler, Kaan Tangöze, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:49 
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