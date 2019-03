Kaan Tangöze'nin, Çocuklarıyla Daha Fazla Görüşmek İçin Açtığı Dava

DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için eski eşi Seçkin Piriler'e açtığı davaya devam edildi.

DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için eski eşi Seçkin Piriler'e açtığı davaya devam edildi. İki oğluyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için Seçkin Piriler'e dava açan Kaan Tangöze. çocuklarıyla her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına yatılı görüşmek istediğini mahkemeden talep etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti. Mahkeme taraflara davayla ilgili cevap dilekçelerini vermek süre verdi. Dava nisan ayına ertelendi.



BABALARIYLA ÇOK MUTLULAR



Seçkin Piriler'in sosyal faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle çocuklarını düzensiz olarak kendisine gönderdiğini ileri süren Kaan Tangöze, her ayın birinci ve üçüncü haftası olan cuma ile cumartesi günleri arasında düzenlenen "babayla kişisel ilişki tahsisi süresi'"nin uzatılmasını istemişti. 2 oğlunun hafta sonları kendisiyle çok mutlu olduğunu belirten Kaan Tangöze, çocuklarıyla her hafta sonu görüşmek için dava açmıştı. Kaan Tangöze, mahkemeden her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına kadar kendisinde yatılı kalmaları şeklinde sürenin uzatılmasını istemişti.



NAFAKA DAVALARI DEVAM EDİYOR



Seçkin Piriler de ünlü solist Kaan Tangöze'ye nafakanın artırılması davası açmıştı. Piriler Kaan Tangöze'nin kendisine ödediği yoksulluk nafakasının 3 bin liradan 7 bin liraya, iki çocuğu için verilen 2 bin liralık iştirak nafakasının da 4 bin liraya yükseltilmesini istemişti. Kaan Tangöze de mahkemeden Piriler'e ödediği nafakanın azaltılması yönünde talepte bulunmuştu.



Seçkin Piriler'den 2016'da anlaşmalı boşanan Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural ile evlenmiş, çiftin bir kızı dünyaya gelmişti. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gaziantep'te Sıpaya Akıl Almaz İşkence

Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu! İşte Kura Tarihi

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti