KAAN Uygulaması Balıkesir'de hayata geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAAN Uygulaması Balıkesir'de hayata geçiriliyor - Son Dakika

KAAN Uygulaması Balıkesir'de hayata geçiriliyor

6 saat önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde hazırlanan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Uygulaması hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

KAAN Uygulaması Balıkesir'de hayata geçiriliyor, System.String[]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde hazırlanan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Uygulaması hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. 2 Mart tarihinden itibaren Balıkesir'de de uygulamaya geçecek olan KAAN Uygulaması hakkında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 113 genel kolluk görevlisi ile 553 Özel Güvenlik Görevlisine gerekli eğitimler verildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden KAAN Uygulaması ile ilgili yapılan açıklamada uygulama ile genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri arasında oluşturulacak etkin iletişim, işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışma sayesinde; olay meydana gelmeden suçun önlenmesi, meydana gelen olaylara anında müdahale edilmesi ve en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlandığı ifade edildi. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duygusu, görev bilinci ve farkındalığının arttırılarak görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri toplu ulaşım tesisleri gibi yerlerde; amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması hedeflendiği uygulamanın 2 Mart itibariyle hayata geçirileceği kaydedildi. Uygulama kapsamında Vali Ersin Yazıcı'nın oluru, İl Emniyet Müdürü Onar'ın talimatı ile oluşturulan KAAN Proje Takımı oluşturularak halkın yoğun olarak bulunduğu ve Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yaptığı Balıkesir Şehir Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Tren Garı, Merkez Havalimanı, Esas On Burda AVM, Yaylada AVM, Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ve Necatibey Eğitim Fakültesi Kampüsü proje kapsamına alındı. Bunun yanında Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi Kampüsü, İDO İskelesi, Tren Garı, Otogar, Devlet Hastanesi ve Liman AVM, Erdek ilçemizde Devlet hastanesi, Belediye İskelesi ve otobüs terminali, Gönen İlçemizde Devlet hastanesi ve otobüs terminali, Ayvalık ilçemizde Devlet Hastanesi, Belediye Liman Tesisleri ve Setur Marina, Burhaniye ilçesinde Devlet hastanesi ve Otobüs terminali, Edremit ilçemizde Devlet hastanesi otobüs terminali ile Kocaseyit Havalimanı proje kapsamına dahil edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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