Kaan Yalçın'dan Yeni Tekli

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyenliğiyle de başarılı işlere imza atan Kaan Yalçın'ın yeni teklisi "Sev Yeter" 7 Ocak 2019'da dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Büyük beğeni toplayan klibin yönetmen koltuğuna Kemal Kekeva otururken, çekimler Mardin'de yapıldı. Kısa sürede en çok dinlenen ve konuşulan şarkıların arasında yerini alan "Sev Yeter" i daha önce Gülben Ergen, Müslüm Gürses, Bergen ve Kamauran Akkor gibi bir çok başarılı sanatçı seslendirmişti.