KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Yalçın için Narlıdere Şehitlik Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın'ın annesi Serpil Özkan, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yalçın'ın köpeği 'Asya' da oradaydı.

Öte yandan Yalçın'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması ve motosiklet kaskı da bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.