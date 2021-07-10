Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile manken Çağla Şikel arasındaki aşk iddiaları, ikilinin beraber fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından belgelendi. Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi çabuk unuttuğu görülürken, gözler bu sefer de Çağla Şikel'in eski eşi Emre Altuğ'a çevrildi. Altuğ'un yıllar önce Şikel hakkında yaptığı açıklamalar, yeniden gündem oldu.

ÇEŞME'DEKİ MEKANDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen Kaan Yıldırım ile Çağla Şikel, plajda kameralara yansıdı. İki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan şarkıcı Emre Altuğ, "Çağla yeniden evlenmek isterse ne dersin?" sorusuna verdiği yanıt yeniden akıllara geldi.

"HERKESİN HAYATINDA BİRİ OLABİLİR"

Altuğ, "Ben karışmam ona... Herkesin hayatında biri olabilir, önemli olan onu nasıl yaşadığındır. Benim Çağla'ya karışma hakkım yok, o zaten bilinçli, örnek bir anne. Ben de aman illa biri olsun diye çaba sarf etmedim. Bu işler kader kısmet" ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılında boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şikel, çocukları Uzay ve Kuzey için sık sık bir araya geliyor.