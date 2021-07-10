Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım
çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.
İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.
2. sayfanın haberine göre; Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum
'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi. Öte yandan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mekana el ele geldiği öne sürüldü.