Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.

İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.