Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu - Son Dakika

İzmir'de evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azalarak 28 bin 618 olurken, kentte boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 12 bin 825 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir'de 2019 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 12 bin 825 oldu. Kaba boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il binde 2,95 ile İzmir olurken, İzmir'i binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi. İzmir'de 2019 yılında boşanmaların yüzde 35'i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 29'u ise 16 yıl ve üzeri evli çiftlerde gerçekleşti.



İzmir'de evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azalarak 28 bin 618 oldu. Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi.



Ortalama ilk evlenme yaşı İzmir'de 2019 yılında erkekler için 28,8, kadınlar için 26,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu iller 4,5 yaş ile Kars ve Muş oldu. Bu illeri 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Ardahan izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,4 yaş ile Hakkari, Samsun ve Kastamonu oldu. - İZMİR