Son Dakika Haberleri: Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor
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Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen su, doğal bir güzellik oluşturuyor. Görülmeye değer bir manzara sunan şelalelerin çıkardığı ses de ziyaretçiler tarafından ilgiyle dinleniyor. Kabaceviz Şelaleleri çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, şelalelerin özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için çekici bir yer olduğunu dile getirdi. Başkan Murat Toktaş, "Karadeniz Bölgesi'ne gelen çeşitli tatilci gruplarını biz mutlaka buralarda misafir ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yaprakların suya düşüşü ve suyun akışının oluşturduğu manzara, gelip görenleri büyülüyor. Şelaleler özellikle fotoğraf tutkunlarının bu anlamda uğrak noktalarından bir tanesi konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanında, son dönemde yabancı ziyaretçilerin de oldukça dikkatini çekmeye başladı. Fotoğraf tutkunlarının sık sık burayı ziyaret etmesi ve çekilen fotoğrafların sosyal medyaya yüklenmesi, bölgenin tanınması konusunda çok etkili oldu" dedi.
Ziyaretçi sayısında da her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, "Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri, çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile şelalenin Türkiye'nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:14 Kaynak: DHA
Karadeniz, Samsun, Güncel
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