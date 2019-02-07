Son Dakika Haberleri: Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Kuruldu

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Kuruldu

1 saat önce

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü kuruldu.

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Kuruldu, System.String[]
Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü kuruldu.

Bir süre önce kurulan spor kulübünün sporcuları ve teknik heyeti, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaya, mart ayında amatör lig öncesi kulübün hazır olduğunu söyledi.

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü'ne başarılar dileyen Kaya, "Kulübümüz en iyi şekilde hazırlanarak ilçemizi, ilimizi temsil edecek. Gençlerimizin ne kadar istekli olduklarını gördükçe bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. İlçemize futbol sahası ve kapalı spor salonları kazandıracağız." dedi.

Kaya, ilçeye kazandıracakları futbol sahası ve kapalı spor salonlarıyla gelecek yıllarda da takıma daha iyi imkanlar sunacaklarını kaydederek, "Kulübün daha üst liglerde olmasını sağlamak için hep birlikte el ele çalışacağız. Yine bu sezon U-12 ve gelecek sezon da U-17 - U-19 takımları kurularak. Bu takımlara sporcular ise ilçemizdeki öğrencilerimizden seçilecek. Böylelikle sadece futbol değil diğer spor dallarında da faaliyet gösterecektir." diye konuştu.

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Aydın Özdemir ise sporcularını tebrik ederek, desteklerinden dolayı Kaya'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Yener Kaya, Kabadüz, Futbol, Spor
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