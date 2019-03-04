Kabadüz-Çambaşı Yolu

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor." dedi.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabadüz-Çambaşı yolunun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde de gündeme geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yolun bir sonraki yıl tamamlanacağını müjdeledi. Önemli kısmı tamamlanan bu yolu inşallah planlanan tarihte halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Kabadüz-Çambaşı yoluna çok önem verdiklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:



"Özellikle Çambaşı Kayak Tesisi'nin hizmete girmesinin ardından bu yolun önemi daha da arttı. Yaylaya ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız yolda inşaatın sürmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor. Bunların farkındayız. Sürücülerimizin yaşadıkları sorunları görerek önlemlerimizi de alıyoruz ama hedefimiz bu yolu kısa sürede tamamlayıp buraya gelen insanların daha konforlu seyahat yapmalarını sağlamak."



Kaya, yolun tamamlanmasıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na ulaşımın daha da kısalacağına dikkati çekerek, "Yolun tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle sürücülerimiz hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek. Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden faaliyetlerini yürütüyorlar." dedi.



Kaya, yolun bir sonraki yıl tamamlanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

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