Son Dakika Haberleri: Kabadüz-Çambaşı Yolu

Kabadüz-Çambaşı Yolu

1 saat önce

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Kabadüz-Çambaşı Yolu, System.String[]
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabadüz-Çambaşı yolunun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde de gündeme geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yolun bir sonraki yıl tamamlanacağını müjdeledi. Önemli kısmı tamamlanan bu yolu inşallah planlanan tarihte halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kabadüz-Çambaşı yoluna çok önem verdiklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle Çambaşı Kayak Tesisi'nin hizmete girmesinin ardından bu yolun önemi daha da arttı. Yaylaya ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız yolda inşaatın sürmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor. Bunların farkındayız. Sürücülerimizin yaşadıkları sorunları görerek önlemlerimizi de alıyoruz ama hedefimiz bu yolu kısa sürede tamamlayıp buraya gelen insanların daha konforlu seyahat yapmalarını sağlamak."

Kaya, yolun tamamlanmasıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na ulaşımın daha da kısalacağına dikkati çekerek, "Yolun tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle sürücülerimiz hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek. Kabadüz-Çambaşı yolunun en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden faaliyetlerini yürütüyorlar." dedi.

Kaya, yolun bir sonraki yıl tamamlanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:07:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabadüz-Çambaşı Yolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]