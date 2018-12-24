Son Dakika Haberleri: Kabadüz-Çambaşı Yolu Çalışması Devam Ediyor

Kabadüz-Çambaşı Yolu Çalışması Devam Ediyor

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz-Çambaşı arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz-Çambaşı Yolu Çalışması Devam Ediyor, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz-Çambaşı arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz-Çambaşı karayolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karayolunda ekiplerin çok ciddi bir çalışma sürdürdüklerini söyledi. Karayolunda çalışmalar yaz-kış devam ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Kabadüz-Çambaşı arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları yağmur, çamur demeden devam ediyor. Amacımız yolu en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açmaktır" dedi.

Hedeflerinin yolu en kısa sürede tamamlamak olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Karayolunun farklı bölümlerinde başlatılacak kısım kısım çalışmalar ile yılın 12 ayı çalışmalar devam edecek. Hedefimiz karayolunu 2 yıl içinde tamamlamaktır" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:55 Kaynak: İHA

Yener Kaya, Ordu, Kabadüz, Çambaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:19:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabadüz-Çambaşı Yolu Çalışması Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]