Kabadüz'de kapalı spor salonu ve 2 halı saha yapılacak - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kapalı spor salonu ve 2 halı saha inşa edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine kapalı spor salonu ve halı saha, Yokuşdibi Ortaokulu bahçesine de halı saha yapım protokolü için Vali Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Sonel, makamında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleri, hayırsever iş insanlarının gayretleri ve katılımlarıyla Ordu'da 41 okula devlet vatandaş iş birliğiyle ulaştıklarını belirtti.

Bunun yanında spor salonları ve aile sağlığı merkezi yapımlarını da hayırsever iş insanlarıyla yaptıkları protokollerle gerçekleştirdiklerini anlatan Sonel, "Kabadüz'de Çok Programlı Lisemizin bahçesine güzel bir spor salonu ve halı saha, yine Yokuşdibi Ortaokulumuzun bahçesine de güzel bir halı saha yapımını Belediye Başkanımız ve oradaki arkadaşlarımız üstlendiler. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Eğitim adına, öğrencilerimiz, gençlerimizin adına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Kaya ise ilçede en çok ihtiyaç duyulan, öğrencilerin ve gençlerin yararlanabileceği güzel bir tesis oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Sonel, Kaymakam Şahin, Başkan Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu tarafından imzalandı.