Kabadüz'de Kültür Merkezi Projesi

Ordu
Büyükşehir Belediyesince projelendirilen Kabadüz
Kültür Merkezi ve ilçe belediyesi hizmet binası çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabadüz ilçesinde sosyal hayatın canlanması için 3 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilen proje, hizmete sunulmaya hazırlanılıyor.
İlçe ve civar mahallelerde yaşayanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek olan projede konferans, tiyatro, sevgi salonu, kütüphane, mescit, atölye, galeri, arşiv ve farklı bölümler bir arada yer alıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, proje tamamlandığında Kabadüz'ün gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde halkın öncelikli ihtiyaçlarına göre proje yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kabadüz ilçemizin de kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak böyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Bu doğrultuda yapımına başlanan projemizde artık son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.
Tekintaş, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve projenin kısa sürede hizmete sunulacağını aktararak, "Binanın tuvalet kompakt bölme, yangın kapıları, mutfak tezgah imalatı ve jeneratör montajı dışında bütün işleri tamamlandı. Kalan çalışmaları da tamamlayarak inşallah Kabadüz'e ve halkımıza yakışır bir mekanı hizmete sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.