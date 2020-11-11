Kabadüz'de Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İlçenin Çelikkıran Obası'nda belirlenen alana mavi ladin, akçaağaç, dişbudak türlerinden 100'den fazla fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kabadüz Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Orman İşletme Şefliği, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Başkapan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ormanlarımızı korumak için memleketimizin her bir yanında fidan dikim etkinliği gerçekleşiyor" dedi.

Öğrencilerin kendilerine fidan dikiminde eşlik ettiğinin altını çizen Kaymakam Başkapan, "Bugünkü etkinliğin özellikle çocuklarımızda orman bilincinin gelişmesi açısından çok verimli olduğunu düşünüyorum. Allah'a şükür memleketimiz yeşil. İnşallah daha da yemyeşil olur" diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, "İlçemiz doğasıyla öne çıkan bir ilçe. Ancak bunu bizler en ileriye taşımak istiyoruz. Bugünkü diktiğimiz fidanlar bizlerden gelecek nesillerimize kalacak en büyük mirastır. Bu etkinlikte emeği geçen başta Orman İşletme Şefliğimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU