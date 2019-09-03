Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yokuşdibi Mahallesi Gerçe Obası Sapağı yakınında H.Çevik idaresindeki 52 BA 462 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlanan araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü H.Çevik yara almadan kurtuldu.



Kazayla ilgi inceleme sürüyor. - ORDU