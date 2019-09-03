Son Dakika Haberleri: Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yokuşdibi Mahallesi Gerçe Obası Sapağı yakınında H.Çevik idaresindeki 52 BA 462 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlanan araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü H.Çevik yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgi inceleme sürüyor. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza anı kamerada: Bağcılar'da yaya geçidindeki genç kıza minibüs böyle çarptı
ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabadüz'de otomobil uçuruma yuvarlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]