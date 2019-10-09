Son Dakika Haberleri: Kabadüz'de servis sürücülerine eğitim
Son Dakika Güncel Kabadüz'de servis sürücülerine eğitim

Kabadüz'de servis sürücülerine eğitim

53 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.


Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca ilçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik seminer düzenlendi.


Kabadüz İlçe Emniyet Amirliğindeki seminerde polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları hakkında bilgiler verdi. - ORDU

Jandarma, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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