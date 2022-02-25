Kabadüz'de Tütünsüz Kurum Projesi başlatıldı - Son Dakika
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Kabadüz'de Tütünsüz Kurum Projesi başlatıldı

25.02.2022 17:27
Kabadüz'de Tütünsüz Kurum Projesi başlatıldı

Kabadüz Kaymakamlığı, kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alanlarında tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmaması konusunda Tütünsüz Kurum Projesi başlattı.

Kabadüz Kaymakamlığı, kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alanlarında tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmaması konusunda Tütünsüz Kurum Projesi başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Yeşilay İlçe Temsilciliği işbirliğinde yürütülüyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, insan sağlığını korumanın devletin en başta gelen görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Şahin, proje çerçevesinde kamu çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerine işaret ederek, kurumlarla yapacakları uygulama protokolü ile kapalı alanlarda olduğu gibi kurum sınırları dahilindeki açık alanlarda da tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmamasına yönelik düzenlemeler getirdiklerini anlattı.

Ayrıca, kurumlarla işbirliği yaparak çalışanlara yönelik sigaranın zararları konusunda eğitimler verileceğini vurgulayan Şahin, pasif içiciliğin zararlarından başta kurum çalışanları olmak üzere halkı koruyacaklarını aktardı.

Kurumlarda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyeceklerine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda personellerimizi sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirerek idari izinli sayacağız ve sürecin sonunda onları ödüllendireceğiz. Yeni kullanıcılar olmasını engellemek için de farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. İlk uygulamamıza İlçe Müftülüğümüzde başladık. Bağımlılıkla mücadelede artık önemli bir rol üstlenmiş olacaklar ve bir yıllık sürenin sonunda süreci başarı ile tamamlarlarsa Tütünsüz Kurum Sertifikası almaya hak kazanacaklar."

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Kaymakamlık, Hisarcık, Kabadüz, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabadüz'de Tütünsüz Kurum Projesi başlatıldı - Son Dakika


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