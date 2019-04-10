Son Dakika Haberleri: Kabadüz'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Kabadüz'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Kabadüz Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kabadüz'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kabadüz Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantı ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis toplantısında konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Öncelikle yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetlere imza atacağız. Beş yılda ilçemiz her yönüyle parmakla gösterilen bir ilçe olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı görüş ve önerilerin dinlenmesiyle son buldu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Yener Kaya, Kabadüz, Güncel
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