Kabadüz'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yollar Kapandı...okullar 1 Gün Süreyle Tatil Edildi

Kabadüz'de yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı.

Kabadüz'de yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı...Okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Kar kalınlığı Çambaşı Yaylası'nda 1 metreye ulaştı



ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili kar yağışı ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

Kabadüz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Kabadüz Belediyesi tarafından karla kapanan yollar hızla açılıyor. Kar açma çalışmalarını yakından takip eden Kabadüz Belediye Başkan Vekili Sinan Şimşek, ilçede kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Koordine olarak kar açma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şimşek, "İlçemizde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreye, Çambaşı Yaylası'nda ise 1 metreye ulaştı. Karla kapanan tüm mahalle yollarımız ve ana yollar Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Kabadüz Belediyesi karla mücadele ekiplerimizce hızla açılıyor. Şu an için ilçemizde olumsuz bir durum yok" dedi.

Öte yandan ilçede kar yağı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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