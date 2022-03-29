Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi

29.03.2022 16:00
Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında halk kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında halk kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Vali Tuncay Sonel, Kabadüz Belediyesi hizmet binası içinde yer alan İlçe Halk Kütüphanesinin açılış programında, okullardaki kütüphanelerin zenginleştirildiğini, il genelinde kütüphanelerdeki kitap sayısının arttırıldığını söyledi.

Hedeflerinin Ordu'nun nüfusu kadar her bir vatandaşa bir kitap olmak üzere 760 bin 872 kitabın kütüphanelere kazandırmak olduğunu vurgulayan Sonel, "Her hemşehrimize bir kitap düşecek. Bunu da inşallah kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Ordu'muzun il içinde ve dışında çok ciddi değerleri var. Valiliğimizle Büyükşehir Belediyemizle devletimizin bütün kurumlarıyla Ordu'muzun değerleriyle bunun üstesinden geliriz." dedi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Sonel, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sonel, "Kitap en iyi dosttur" ifadesini kullanarak, "Çocuklarımıza, gençlerimize, yöre insanımıza bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okuduğunuz zaman ayrı bir dünyaya gidiyorsun, kitap okuduğunuz zaman güçlü oluyorsun. Çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz okuduğu zaman girdikleri sınavlarda soruları daha kolay çözme kabiliyetini kazanıyorlar." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Vali Sonel'in önderliğinde kütüphane alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

19 kütüphane ile hizmet sunuyorken hiç kütüphanesi olmayan Kabataş, Çatalpınar, Altınordu ve Kabadüz ilçelerini kütüphaneye kavuşturma fırsatı bulduklarını belirten Toparlak, "Altınordu merkezde ise Millet Kıraathanesi olmak üzere çocuk kütüphanesini de hizmete sunarak sayımızı il genelinde 26'ya çıkardık." dedi.

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın da katıldığı programda, kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Programda ayrıca Kabadüz İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap alan öğrenciler altın ve kitapla ödüllendirildi.

Vali Sonel, Kabadüz Kaymakamlığı ile Kabadüz Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Talas'ın kütüphanelerinde hayat var Talas'ın kütüphanelerinde hayat var Aladağ'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi Aladağ'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık, Kabadüz, Kitap, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak bulundu! Gelen detaylar tüyler ürpertti
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement