Son Dakika Haberleri: Kabadüz Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kabadüz Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

17 dakika önce

Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı'na Mustafa Kemal Baş seçildi.

Kabadüz Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı'na Mustafa Kemal Baş seçildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Kabadüz Ziraat Odasında düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan İdris Kurt ve Mustafa Kemal Baş listeleri seçime girdi.

Seçim sonucunda Mustafa Kemal Baş, Kabadüz Ziraat Odası Başkanı seçildi.

Başkanlığa seçilen Baş, "Yönetimimiz ve çiftçi arkadaşlarımızla birlikte sorunların çözümü için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Ordu, Kabadüz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı MHP Lideri Bahçeli'ye 150 Yıllık, Altın Kaplama Saat Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabadüz Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]