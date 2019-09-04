Kabak çekirdeği üreticileri kavurma ve paketleme tesisi istiyor
1 saat önce
Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'e yakınını tek başına karşılayan Kayserili üreticiler, bölgede kavurma ve paketleme tesisi kurulmasını istiyor.
Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'e yakınını tek başına karşılayan Kayserili üreticiler, bölgede kavurma ve paketleme tesisi kurulmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:04
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