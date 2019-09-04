Son Dakika Haberleri: Kabak çekirdeği üreticileri kavurma ve paketleme tesisi istiyor
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Kabak çekirdeği üreticileri kavurma ve paketleme tesisi istiyor

1 saat önce

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'e yakınını tek başına karşılayan Kayserili üreticiler, bölgede kavurma ve paketleme tesisi kurulmasını istiyor.

Kabak çekirdeği üreticileri kavurma ve paketleme tesisi istiyor, System.String[]

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'e yakınını tek başına karşılayan Kayserili üreticiler, bölgede kavurma ve paketleme tesisi kurulmasını istiyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:04 
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