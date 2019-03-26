Kabak Çekirdeği Üretiminin Yüzde 40'ı Kayseri'den

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin tarımda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kabak çekirdeği üretiminin yüzde 40'ını Kayseri'nin karşıladığını ve Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin tarımda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kabak çekirdeği üretiminin yüzde 40'ını Kayseri'nin karşıladığını ve Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.



Kayseri Ticaret Borsasında ayçekirdeği, kabak çekirdeği ekim çalışması kapsamında çiftçi, sanayici ve akademisyenlerin katıldığı "Tohum Islahı Çalışmaları" toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Başkanı Recep Bağlamış, biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye'nin zengin bir alana sahip olduğunu ve bu alanın geliştirilmesi kapsamında çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.



Kayseri'nin tarım arazisi bakımından Türkiye'de 6. sırada yer aldığını belirten Bağlamış, hububat üretimi konusunda kentin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ise tarımı önemli derecede etkileyen sorunlar arasında ilaçlama, hastalık, böcek gibi sorunların yer aldığını vurguladı.



Arslan, ayçiçeğinde son zamanlarda sıkıntı yaşandığını aktararak, "Ayçiçeğinde daha çok yağlık çeşitlere ağırlık verdik. Ekim alanları bakımından yağlık çeşitler daha fazla alanlarda ekiliyor. Biz yılda yaklaşık 1,6 milyon ton yağ tüketiriz. Bunun yarıdan fazlasını ithal ederiz. Bu ham yağ işlenir ve kullanılır." diye konuştu.



"Kayseri tarımda söz sahibi olan bir şehir"



Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de tarımın sorunlarını çözmeden ekonominin sorunlarının çözülmeyeceğini söyledi.



Türkiye'nin tohum üretiminde dünyadaki en iyi ülkeler arasında hızla ilerlediğini vurgulayan Şahin, "Kayseri, her ne kadar sanayi şehri olarak bilinse de tarımda söz sahibi olan bir şehir. Kayseri, kabak çekirdeği üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor ve Türkiye'de birinci sırada. Ayçiçeği üretiminde ikinci sırada. Şeker pancarında beşinci sırada. Patateste 4'üncü, arpada ise 6'ncı sırada." dedi.



Toplantıda uzmanlar, çiftçi ve sanayicilere tohum ıslahıyla ilgili bilgi verdi.

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