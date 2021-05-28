Üye Girişi
Kabak çekirdeğinin faydarı - Son Dakika

Kabak çekirdeğinin faydarı

28.05.2021 15:46
Kabak çekirdeğinin faydarı, System.String[]

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği sağlıklı yağlar olarak bilinen omega 3 yağ asitleri açısından da çok iyi bir kaynaktır.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERİ

100 gram kabak çekirdeği 450 kalori içermektedir.

Ortalama olarak 54 gram karbonhidrat, 18.5 gram protein, 19 gram yağ, 77 mg omega 3 yağ asidi, 62 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1'i), 0.1 mg B2 vitamini (günlük ihtiyacın %3'ü), 0.3 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın %1'i), 9 mcg B9 vitamini (günlük ihtiyacın %2'si) 0.1 mg B5 vitamini (günlük ihtiyacın %1'i, 55 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %6'sı), 3.3 mg demir (günlük ihtiyacın %18'i), 262 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %65'i, 92 mg fosfor (günlük ihtiyacın %9'u), 919 mg potasyum (günlük ihtiyacın %26'sı), 18 mg sodyum (günlük ihtiyacın %1'i), 10.3 mg çinko (günlük ihtiyacın %69'u), 0.7 mg bakır (günlük ihtiyacın %34'ü), 0.5 mg manganez (günlük ihtiyacın %25'i) içermektedir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeği ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir. Haftada 2-3 gün 1 avuç kabak çekirdeğini gün içerisinde tüketerek yararlı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Kabak çekirdeğini her gün tüketmek ise kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir.

Günlük çinko ihtiyacının bir kısmınınkarşılanmasını sağlayan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır. Uyku düzeninin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, göz ve cilt sağlığının korunması için çinko önem taşımaktadır. 1 avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın %20 sini karşılamaktadır. Aynı zamanda 1 avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein olmasından dolayı da kilo verme sürecinize yardımcı olan besin grupları arasında yer almaktadır. Protein içeriğinden dolayı uzun süre tok kalmayı sağlayan kabak çekirdeği ara öğünlerinizde tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tüketmesi pratik besinlerdendir.Ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle 1 avuçtan fazla tüketilmemelidir.

Gün içerisinde tüketilen 1 avuç kabak çekirdeği aynı zamanda günlük magnezyum ihtiyacının yüzde %20 sini karşılayarak kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri görülmektedir. Ayrıca günlük omega-3, demir ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını da sağlayan kabak çekirdeği diyabet hastalığını iyileştirci etkisine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Doğal amino asit içeriği sayesinde de serotonine dönüştürülen tryptophan uyku düzensizliği olan kişiler için de önerilen besin grupları içerisinde yer almaktadır.Kabak çekirdeğinin içeriği sayesinde menopoz döneminde görülen belirtiler hafiflemekte ve erkeklerde ise prostat büyümesini yavaşlatmaktadır.

AŞIRI KABAK ÇEKİRDEĞİ TÜKETİMİNİN SONUÇLARI

Aşırı kabak çekirdeği tüketimi gün içerisinde çok fazla kalori almanıza sebep olurken aynı zamanda yüksek yağ alımıyla birlikte karın ağrısı ve diyareye sebep olabilmektedir. Kilo verme sürecinde olan kişiler bu yüzden diyet uzmanlarının belirttiği miktarlarda almaya özen göstermelidir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olabilmektedir.

Kabak çekirdeğinin faydarı

Diyetisyen, omega 3, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Kabak çekirdeğinin faydarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti         
17:08
Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava         
16:55
Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü         
16:42
Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu         
16:31
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?         
15:35
Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor         
15:10
Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
14:56
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabak çekirdeğinin faydarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement