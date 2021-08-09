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Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir - Son Dakika

Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir

09.08.2021 15:55
Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir, System.String[]

Kabak çekirdeğinin patentinin alınması ile resmen Kabak Çekirdeğinin ana vatanı olarak bilinen Tomarza ilçesinde kabak hasadına sayılı günler kala Tomarza Kabak Çekirdeğini özgü şiir yazıldı.

Kabak çekirdeğinin patentinin alınması ile resmen Kabak Çekirdeğinin ana vatanı olarak bilinen Tomarza ilçesinde kabak hasadına sayılı günler kala Tomarza Kabak Çekirdeğini özgü şiir yazıldı.

Tomarza-Güzelce Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Halk Ozanı olarak bilinen Kerim Yılmaz tarafından kaleme alınan 'Kabak Tarımın Yeri Tomarza' isimli şiir Tomarzalılar tarafından tam not aldı. Güzelce Mahalle Muhtarı Yılmaz, kendi yazmış olduğu şiiri ise yine kendi seslendirdi. Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin yüzde 35'ini Kayseri, Kayseri'nin yüzde 75'ini ise Tomarza karşılıyor. Tomarza ilçesinin ekonomisine can katan Tomarza Kabak Çekirdeği için Halk Ozanı Kerim Yılmaz tarafından bir şiir yazıldı. Yılmaz; "Tomarza ilçesinde üretilen kabak çekirdeği coğrafi konum bakımından volkanik dağ Erciyes'in yıllar önce patlaması sonucu oluşan tüflü toprak yapısı sayesinde diğer il veya ilçelerde yetişen kabak çekirdeğinden daha lezzetli olması nedeni bizler de bir şiir yazdık. Umarım herkes tarafından beğenilir" dedi. Yazılan şiir şu şekilde;

Toprak işledikçe verim getirir,

Çalışır, üretir terler Tomarza

Akıllı çiftçiyi kara götürür,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Yorgun düşer çiftçi günü tamamlar,

Ekime, dikime hazır Tarlalar,

Çiçeğine konar gezer arılar,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Çinko boldur çekirdeğin özünde,

Çiçek dolmaları tüter gözümde,

Eğlenceme eşlik eder gezimde,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Destek ol çiftçiye gülsün sürekli,

Tohum, millileşsin tamamen yerli,

İyi tarım yapmak gayemiz belli,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Ben bilirim çiftçimizin derdini,

Kutlamak gerekir her bir ferdini,

Kabak ekip kurtaracak kendini,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Şu kabağın irisine hayranım,

Kaldırırken inan ağrıyor yanım,

İlçemiz meşhurdur kabakta canım,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Kaliteyi yükseltmektir işimiz,

Fedakarın ağ babası çiftçimiz,

Kazandıkça rahat geçer kışımız,

Kabak tarımın yeri Tomarza

Kerimiyim kabak çitler tadarım,

Üretmeden oturursam batarım,

Kabak eker yetiştirir satarım,

Kabak tarımın yeri Tomarza - KAYSERİ

Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir
Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir
Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir
Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir

Tomarza, Türkiye, Kayseri, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kabak hasadına günler kala Tomarza Kabağı'na özel şiir - Son Dakika


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