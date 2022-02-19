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Kabak için kuzenini öldürdü - Son Dakika

Kabak için kuzenini öldürdü

19.02.2022 00:58
Kabak için kuzenini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, hasat yaptıkları kabak için kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, hasat yaptıkları kabak için kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Harun Çelik (39) ile kuzeni Y.E. (23) hasat yaptıkları kabak için tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.E. üzerinde bulundurduğu bıçakla kuzeni Harun Çelik'i göğsünde yaraladı. Ağır yaralanan Harun Çelik ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çelik, Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra firar eden Y.E.'yi jandarma ekipleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - MERSİN

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Tarsus, Mersin, Hasat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kabak için kuzenini öldürdü - Son Dakika


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