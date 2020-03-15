Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Hollanda'dan tatil yapmak için arkadaşları ile Fethiye'ye gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Veen, deniz kenarına inmek isterken yaklaşık 5 metre yüksekten kayalık alana düştü. Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi yönlendirildi. Kara ulaşımının zor olmasından dolayı ekipler yaralıya sahil güvelik botuyla ulaştı. Ekipler, sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen'i sedyeyle alarak bota taşıdı. Bota alınan Veen, koyda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.


Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]