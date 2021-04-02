Kabakcı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Otizmli sporcuları ağırladı - Son Dakika

Kabakcı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Otizmli sporcuları ağırladı
02.04.2021 12:09
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı 2 Nisan Otizm Farkındalık gününde İl Müdürlüğü tarafından Mutlu Yüzler Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Otizmli sporcuları makamında ağırladı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı 2 Nisan Otizm Farkındalık gününde İl Müdürlüğü tarafından Mutlu Yüzler Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Otizmli sporcuları makamında ağırladı.
Mutlu Yüzler Proje koordinatörü Arzu Bayram Eser, Antrenörler Ertuğrul Çakmak, Belgin Kumoğlu ve Otizmli Sporcular 2 Nisan Otizm Farkındalık gününde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.
Otizmli sporcuları makamında ağırlayan ve sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve her zaman onların yanındayız" dedi. - KAYSERİ
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