Kabakcı'dan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret ederek tesisler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Pınarbaşı ilçesinde ilk olarak spor salonu ve Pınarbaşı Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kabakçı burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak tesis amirlerinden bilgiler aldı. Daha sonra Sarız ilçesine geçen Kabakcı, ilk olarak Sarız Kaymakamı İhsan Mazkar'ı makamında ziyaret etti. İkili burada yapılması planlanan gençlik ve spor faaliyetleri konusunda istişarelerde bulundu.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ı da makamında ziyaret eden Kabakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak olan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ