Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret - Son Dakika

Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret

12.10.2020 10:52
Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret, System.String[]

İşitme Engelliler Taekwando Poomsae Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Erciyes'te kampa girdi.

İşitme Engelliler Taekwando Poomsae Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Erciyes'te kampa girdi.

Eylül ayında Eskişehir'de yapılan Türkiye Şampiyonasında Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü toplamda 7 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz madalya kazanarak, Kayseri tarihinde bir ilke imza atarak yıldız, genç, büyükler kategorisinde takım şampiyonluğu kazandı.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcuları elde ettikleri bu büyük başarı ile Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Milli Takım kampına davet edildiler.

Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat hazırlıklarını sürdüren sporcular Erciyes'te kampa girerek sıkı bir antrenman programında hazırlıklarını sürdürüyor. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularını ziyaret eden İl Müdürü Kabakcı, sporcularla Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde bir araya gelerek sohbet etti.

İl Müdürü Kabakcı, sporculara ve antrenörlere çalışmalarında başarılar dileyerek, Uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırmalarını ve Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine inandığını belirtti.

Ziyaret Kabakcı'nın sporcularla fotoğraf çektirmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret
Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret

Melikgazi, Kayseri, Erciyes, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kabakçı'dan şampiyonlara ziyaret - Son Dakika Spor

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