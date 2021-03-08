Kabakcı, Genç Ofis Binasında incelemelerde bulundu
08.03.2021 14:18
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Genç Ofis binasında incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Genç Ofis binasında incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Üniversitesi kampüsü içinde açılacak olan Genç Ofis binasında incelemelerde bulundu. Kabakcı, açılma aşamasında olan Genç Ofis binasındaki son çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Kabakcı, Genç Ofis binasının tefrişat işlemlerinin tamamlanmasının ardından gençlerin hizmetine açılacağını söyledi. - KAYSERİ
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