Kabakcı: "Gençler daha güzel ortamda daha verimli zaman geçirecek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürleriyle makamında toplantı yaptı.

İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alırken, yapılacak projelerle ilgili görüşlerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güzel ortamlarda, daha güzel etkinliklerde, daha verimli zamanlar geçirmeleri ve kötülüklerden uzak kalarak kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı koordineli şekilde devam ettiriyoruz. İl Müdürlüğü olarak daha çok gence ulaşarak, onların hayatlarına dokunmak için gayret gösteriyoruz" dedi. - KAYSERİ