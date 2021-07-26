Üye Girişi
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

26.07.2021 13:09
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğü'nde görev yapan personeller ile bayramlaştı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğü'nde görev yapan personeller ile bayramlaştı.

Sporcu Eğitim Merkezinde İl Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kabakcı, personelin Kurban Bayramını kutladı. Kabakcı "Kurban Bayramını idrak ettik. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bayramlarımız müstesna bir gündür. İki yıldır buruk bayram sevinci yaşıyoruz. Çok şükür bu yıl dostlarımızla, sevdiklerimizle buluşarak sevinçlerimizi paylaştık, Bayramımızın insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ederek, hepinizin bayramını kutluyor ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

Ali İhsan Su, Kayseri, Kurban, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım 14:34 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü 13:13 Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı 13:04 Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor 12:58 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Son Dakika Haberleri
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:25 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:26
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış         
13:17
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:41:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement