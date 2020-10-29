Kabakcı ile güreşçiler futbol hünerlerini sergiledi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Güreş Kamp eğitim Merkezi sporcuları ile futbol maçı yaptı.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan futbol maçında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Güreş Kamp eğitim Merkezi sporcuları karşı karşıya geldi. Kabakcı'nın takımında daire çalışanları yer alırken, güreşçiler bu kez yeşil sahada futbol hünerlerini sergiledi. Son derece renkli görüntülere sahne olan karşılaşma beraberlikle tamamlandı. - KAYSERİ