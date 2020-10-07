Kabakcı, Rektör Karamustafa'yı ziyaret etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan Gençlik Ofisi ile ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çalışmalar hakkında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bilgiler veren İl Müdürü Kabakcı, gençlik faaliyetlerinde üniversitelerle işbirliği halinde olacaklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise İl Müdürü Kabakcı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya Kayseri Üniversitesinin çini işlemeli fincan takımını hediye etti. - KAYSERİ

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