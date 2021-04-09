Kabakcı, şampiyon pehlivanları ağırladı

Şampiyon pehlivanları makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı pehlivanları çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayserili pehlivanlar aldıkları bu dereceler ile Milli Takıma katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı U15 Küçükler-Yıldızlar Greko-Romen Milli Takım Seçmelerinde 1 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak Milli Takıma katılma başarısı gösteren pehlivanları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

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