Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Kayseri Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, 12 Eylül 2021 Pazar günü düzenlenecek olan Kayseri Yarı Maratonu hakkında istişare edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür İbrahim Somtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu'ya teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ