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Kabaklar'ın İçme Suyu Deposu Yenilendi - Son Dakika

Kabaklar'ın İçme Suyu Deposu Yenilendi

04.11.2021 13:22
Kabaklar'ın İçme Suyu Deposu Yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Kabaklar Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak vatandaşlara sağlıklı bir sistem üzerinden su ulaşmasını sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Kabaklar Mahallesinde de içme suyu deposunun tadilatı yaptı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Suyumuzun kalitesi arttı"

Kabaklar Mahalle muhtarı Faik Onur,yürütülen çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "İçme suyu depomuzun yenilenmesi bizler için çok güzel bir hizmet oldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla evlerimize ulaşan suyun kalitesi arttı. Mahalleli de hizmet ve çalışmalardan çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kabaklar'ın İçme Suyu Deposu Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Selendi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kabaklar'ın İçme Suyu Deposu Yenilendi - Son Dakika


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