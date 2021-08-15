Üye Girişi
Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz" - Son Dakika

Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz"

15.08.2021 11:26
Kabaktepe:

AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri; sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaraları sarmak için destek olmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri; sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaraları sarmak için destek olmaya devam ediyor. Bölgeye yeni destek ekiplerinin gönderildiğini açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla ilçe belediyelerimizle 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı bölgeye sevk ettik. Ayrıca su, temel gıda, bebek malzemeleri, hijyen setleri başta olmak üzere ilave yardım malzemeleri de gönderdik. El birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları saracağız." dedi.

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin izlerini bir an önce silmek için devam eden çalışmalara AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri'nden büyük destek geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı, temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu ilave TIR'ların bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz"

AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenen bölgelere AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin destekleri devam ediyor. Bir yandan vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemesi desteği devam ederken diğer yandan da şehrin alt yapı ve üst yapı bakım onarım çalışmalarına katkı sağlanıyor. Bu amaçla bölgeye yeni iş makinelerinin gönderildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Hem vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor hem de selden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla iş makinesi ve personel desteğine ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Biz de ilçe belediyelerimizle çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı bölgeye sevk ettik." bilgisini verdi.

"On binlerce yardım kolisi bölgeye ulaştırıldı"

Bölgedeki vatandaşlara temel ihtiyaç malzemesi desteği ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan on binlerce yardım kolisi göndermiştik. Su, temel gıda, bebek malzemeleri, battaniye, hijyen setleri başta olmak üzere ilave yardım malzemeleri de gönderdik. El birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları saracağız" dedi. - İSTANBUL

Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz
Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz
Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz
Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz
Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz
Kabaktepe: Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz

AK Parti, İstanbul, Hisarcık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kabaktepe: 'Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu 11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi 02:09 Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!         
10:35
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı         
10:10
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement