Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz" - Son Dakika

AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri; sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaraları sarmak için destek olmaya devam ediyor. Bölgeye yeni destek ekiplerinin gönderildiğini açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla ilçe belediyelerimizle 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı bölgeye sevk ettik. Ayrıca su, temel gıda, bebek malzemeleri, hijyen setleri başta olmak üzere ilave yardım malzemeleri de gönderdik. El birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları saracağız." dedi.

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin izlerini bir an önce silmek için devam eden çalışmalara AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri'nden büyük destek geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı, temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu ilave TIR'ların bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Kabaktepe: "Felaketin izlerini hep birlikte sileceğiz"

AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenen bölgelere AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin destekleri devam ediyor. Bir yandan vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemesi desteği devam ederken diğer yandan da şehrin alt yapı ve üst yapı bakım onarım çalışmalarına katkı sağlanıyor. Bu amaçla bölgeye yeni iş makinelerinin gönderildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Hem vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor hem de selden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Selin neden olduğu tahribatı bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak amacıyla iş makinesi ve personel desteğine ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Biz de ilçe belediyelerimizle çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kamyon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren 5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı bölgeye sevk ettik." bilgisini verdi.

"On binlerce yardım kolisi bölgeye ulaştırıldı"

Bölgedeki vatandaşlara temel ihtiyaç malzemesi desteği ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan on binlerce yardım kolisi göndermiştik. Su, temel gıda, bebek malzemeleri, battaniye, hijyen setleri başta olmak üzere ilave yardım malzemeleri de gönderdik. El birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları saracağız" dedi. - İSTANBUL