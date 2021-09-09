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Kabaktepe: İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz - Son Dakika

Kabaktepe: İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz

09.09.2021 15:18
Kabaktepe: İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyete dönüştüğünü söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyete dönüştüğünü söyledi. Kabaktepe, "Otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar liranın üzerinde ihale yaptılar. İETT çatısı altında toplanan Özel Halk Otobüsü sahiplerine de 3-4 aydır para ödenmiyor. Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. Siyasette turist olamazsınız. Ne de olsa birkaç gün sonra 'gideceğim' diyen turist umursamazlığıyla kent yönetilmez" dedi.

Programdaki konuşmasında son dönemde toplu taşımada yaşanan sorunlarla ilgili de açıklama yapan Kabaktepe, "Düzenli bakım ve onarımları yapılmadığı için hemen hemen her gün otobüsler yolda kalıyor. Vatandaşlara ittirilmek durumunda bırakılıyor. CHP'li İBB yönetiminin bu sorun için ürettiği çözüm ise 'Otobüsleri vatandaşlara ittirseniz sizi işten atarım' diye şoförlere mesaj çekmek oldu" diye konuştu.

"OTOBÜS ARIZALARI ÖNCEKİ DÖNEMLERE KIYASLA 6-7 KAT ARTTI"

İstatistik olarak otobüs arızalarının son dönemde daha da arttığını belirten Kabaktepe, "İETT çatısı altında birleşen Özel Halk Otobüsü sahiplerinin de paraları 3-4 aydır ödenmiyor. Bozulan otobüslerin içinde İETT'nin kendi otobüsleri de var Özel Halk Otobüsleri de var. Hatta ben arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın.' Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR TL BAKIM-ONARIM İHALESİ ALAN ŞİRKET NEREDE?"

Otobüslerin bakım ve onarımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar lirayı aşkın ihale verdiğini hatırlatan Kabaktepe, "Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar liranın üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini" diye konuştu.

"SİYASETTE 'TURİST' OLAMAZSINIZ"

İBB'nin turist umursamazlığıyla yönetildiğini söyleyen Kabaktepe, "Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun iş ve işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. İşte burada 'turist' yaklaşımı var. Siyasette turist olamazsınız. Ne demek turist yaklaşımı? Tatil amaçlı bir yere gittiğinizde her şeye dikkat etmez, hiçbir şeyi çok önemsemezsiniz. Ne de olsa birkaç gün sonra gideceğim deyip umursamazsınız. Turist anlayışıyla kent yönetilmez. Kent, canlı bir organizmadır. Sürekli yeni ihtiyaçlar duyar. CHP'li İBB yönetimi iş başına geldiğinde duyulan ihtiyaçlar ile şimdi duyulan ihtiyaçlar da farklı" ifadelerini kullandı.

"1000 YENİ TAKSİ ONAYLANDI"

İBB'nin yeni taksi talebi hakkında da açıklama yapan Kabaktepe, "Geçtiğimiz UKOME toplantısında 1.000 yeni taksi teklifi onaylandı. Büyükşehir Belediyesi bir an evvel 1.000 yeni taksinin işlemlerini tamamlasın, piyasaya alsın. Ondan sonra da ikinci 1.000'i konuşalım, durumları değerlendirelim" dedi.


Kabaktepe: İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AK Parti, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kabaktepe: İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz - Son Dakika


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