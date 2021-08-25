İSTANBUL-Kabaktepe: Toplumun gelişmesi sporda gösterdiği başarıyla doğru orantılı - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde eden sporcularla boğaz turu etkinliğinde bir araya geldi. Kabaktepe, "Bir toplumun gelişmesi sporda gösterdiği başarıyla doğru orantılı" dedi.

Organizasyona, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde eden sporcular, takım antrenörleri ve sporcuların aileleri katıldı.

"SPOR BİR KİMLİK VE KİŞİLİKTİR"

Organizasyonda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bir toplumun gelişmesi sporda gösterdiği başarıyla doğru orantılı. Spor bir kimlik ve kişiliktir. Spor hem insanın hem de toplumun kendini inşa etmesi için en güzel alanlardan. Spora destek veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başarılarınızla bizi dünyada en güzel şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir toplumda en çok ihtiyaç duyulan hususlardan bir tanesi de rol model olacak kişilerin ortaya çıkması. Sizler başarınız ve çabanızla gençlere ve gelecek nesillere rol model oluyorsunuz. Ben de lisanlı bir sporcuyum. Burnum kırıldığı için sporu bırakmak zorunda kaldım. Sporcu kardeşlerime imreniyorum. Her türlü engele rağmen spora devam ediyorsunuz. Neslimizin geleceği sporda gösterdiğimiz başarıyla doğru orantılı. Siyasetin olimpiyatı yok ama spora yatırımın olimpiyatı olsa madalya alacak yönetimlerden birisiyiz? ifadelerini kullandı.