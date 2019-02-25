Son Dakika Haberleri: Kabaoğlu'nda Tapular Sahiplerini Buluyor

Kabaoğlu'nda Tapular Sahiplerini Buluyor

47 dakika önce

İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Mevkii 23 numaralı uygulama bölgesinde tamamlanan şuyulandırma çalışmasına ait tapular ilgili vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.

Kabaoğlu'nda Tapular Sahiplerini Buluyor, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Mevkii 23 numaralı uygulama bölgesinde tamamlanan şuyulandırma çalışmasına ait tapular ilgili vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.

İzmit Belediyesi tarafından 170 hektarlık alan yaklaşık 658 adet imar parselinin üretildiği alanın tapuları sahiplerine teslim ediliyor. Şubat ayı başında başlanılan ve şimdiye kadar yaklaşık 200 vatandaşa tapularının teslim edildiğini belirten İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, dağıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlara tapuları Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala tarafından teslim edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Güncel
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