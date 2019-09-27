Son Dakika Haberleri: Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı
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Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı

1 saat önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kabartılması için yorgancıya gönderilen bir yastığın içinden altın çıktı.

Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı, System.String[]

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kabartılması için yorgancıya gönderilen bir yastığın içinden altın çıktı. Yorgancı yastığın sahibini arayarak altınlarını teslim ettikten sonra yastığın yünlerini kabarttı. Yastığın sahibinin yıllar önde yatırım amacıyla altınları yastığa sakladığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre; yorgancılık yapan eşini mesai saatleri dışında yardımcı olan ambulans şoförü Kemal Kaya, dükkanına kabartılması için getirilen bir yastığı açtığında çok sayıda altınla karşılaştı. Şaşıran yorgancı hemen yastığın sahibi Mustafa Demir'i arayarak dükkana gelmesini istedi. Dükkana gelen Mustafa Demir'e altınları teslim eden yorgancı daha sonra yastığın yünlerini kabarttı.


Uzun süredir bu işi yapan eşine yardımcı olduğunu ve daha önce de bu tür vakalarla karşılaştığını belirten Kemal Kaya, "İlçede tanıdığımı Mustafa Kaya arkadaşımız kabartılması için yastık getirdi. O esnada başka işimiz olduğu için yastığı bir kenara bıraktık. Sırası gelince işi yapmak için yastığı açtığımızda altınlarla karşılaştım. Daha önce de bu tür olaylarla karşılaştık ama bu defa daha fazla altınla karşılaştım. Yastığın sahibi Mustafa Kaya geçirdiği bir kaza sonucu engelli kalan bir arkadaşımızdı. Hemen aradım yastıktan çıkan altınları teslim ettim. Sanırım altınlar zamanında saklanıp unutulmuş" diye konuştu.


Kaya ailesinin bu davranışı takdir toplarken, olması gerekeni yaptıklarını belirten Kemal, "Kilo ile de altın çıksa bize ait olmayan hiçbir şeye elimizi sürmeyiz" dedi. - AYDIN

Kemal Kaya, Buharkent, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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