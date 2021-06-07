Kabasakal Mahallesi Muhtarlığını Muharrem Öcal kazandı - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde Kabasakal Mahallesi Muhtarlığına Muharrem Öcal seçildi.

Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde ara seçim yapıldı. 993 seçmenin bulunduğu mahallede 465 vatandaş oy kullandı. Oyların 376'sını kazanan Muharrem Öcal Kabasakal'ın yeni muhtarı seçildi.

Seçimi kazanan Öcal, Kabasakal Mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu belirterek, "Bundan sonra mahallemizin daha fazla hizmet almasını sağlamak için çaba sarf edeceğim. Mahallemizin sakinleri hiç kuşku duymasın. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi ile koordineli çalışıp, mahallemizin eksikliklerini gidereceğiz" dedi.

Adana'da 5 ilçeye bağlı 7 mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı. - ADANA