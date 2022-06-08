Kabataş- Bağcılar hattındaki Fatih Laleli durağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı - Son Dakika

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