Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı

08.06.2022 19:31

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattında, saat 18.00 sularında tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı ile karşıdan gelen tramvay ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 polis yaralandı.

Kabataş- Bağcılar hattındaki Fatih Laleli durağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor" denildi.

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
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Kaynak: AA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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