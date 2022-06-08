Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı

Kabataş- Bağcılar hattındaki Fatih Laleli durağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.
Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor" denildi.
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