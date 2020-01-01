Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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