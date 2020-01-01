Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

6 saat önce

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama, System.String[]

Kabataş- Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bağcılar, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
03:28 Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı - Son Dakika
02:46 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
02:03 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
01:53 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 04:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]