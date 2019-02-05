Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
1 saat önce
Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.
Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05
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