Son Dakika Haberleri: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

1 saat önce

Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza, System.String[]
Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 

Kabataş, Bağcılar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]