Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.
Kabataş- Bağcılar
tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul
'un Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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