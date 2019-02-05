Son Dakika Haberleri: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

44 dakika önce

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza, System.String[]
Kabataş- Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:21 Kaynak: AA

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