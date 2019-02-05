Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü
1 saat önce
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kabataş- Bağcılar
tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul
'un Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." denildi.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:14 Kaynak: AA
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