Son Dakika Haberleri: Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü

1 saat önce

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü, System.String[]
Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:14 Kaynak: AA

Bağcılar, Kabataş, Güncel
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